Lidé v Rokytnici jsou bez tepla

Město podle starosty očekává, že si ERÚ zřejmě vyžádá další podklady. Nepředpokládá, že rozhodnutí úřadu bude okamžité. „Jednáme proto i s dodavatelem tepla. Doufám, že se to někam posune. Dnes jsme jednali i s hejtmanem (Martinem Červíčkem),“ řekl v pondělí starosta. Prioritou je podle něj obnovení dodávek. „Teplota klesá, je otázka týdne, kdy to bude kritické,“ uvedl.

Poukázal i na to, že pro posouzení, zda přerušení dodávek bylo v rozporu s energetickým zákonem, je zásadní to, zda existuje platná smlouva mezi odběratelem a dodavatelem. „Na související rizika ERÚ mimo jiné upozorňoval při jednáních obou stran, u kterých byl v posledních měsících přítomen,“ uvedl mluvčí.

Město firmě v říjnu vypovědělo smlouvu. Firma tvrdí, že do soboty topila z dobré vůle. Pro případné obnovení a pokračování dodávek firma žádá zaplatit navíc to, o co se jí zdražily pelety používané jako palivo.

Podle starosty město smlouvu vypovědělo proto, aby se oba subjekty vyvázaly z pět let staré smlouvy, která nedokázala řešit současné razantní zdražení paliva, když počítala jen s inflačními nárůsty. Situaci podle starosty změnilo i to, že město začalo firmě palivo na konci září dodávat.

Opoziční rokytnický zastupitel a bývalý hradecký hejtman Jiří Štěpán s dalšími čtyřmi zastupiteli požádal o svolání mimořádného jednání zastupitelstva. Možným řešením by podle Štěpána bylo uzavření nové smlouvy mezi městskou společností Centep a firmou Ekoenergy Moravia, která by pokryla období od vypovězení smlouvy do 31. května 2023 a řešila i předchozí požadavky firmy. Firma by podle Štěpána dostávala úhradu za provoz kotelen, pelety by jí dodávala firma Centep.