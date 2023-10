Lidé si stále častěji nahrávají hovory s lékaři

Nahrávat si komunikaci s lékařem v nemocnici: ano, nebo ne? Zakázané to není, ale hranice, kdy pacient, případně jeho příbuzný, zasahuje do práv lékaře, je tenká. Ministerstvo zdravotnictví proto nyní společně s úřadem ombudsmana připravuje metodiku, která by určila, za jakých okolností je nahrávání na nemocniční půdě přípustné. Právu to potvrdil náměstek ministra zdravotnictví za Piráty Josef Pavlovic.

