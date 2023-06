Lidé na Hradě jedli a muzicírovali. K sousedské slavnosti se připojil i prezident

Slavnost měla za cíl navodit atmosféru pospolitosti a jednoty v areálu Hradu, do kterého se postupně vrací veřejnost. „Zrušily se kontroly, je tu jiná nálada, tak jsme to chtěli oslavit,“ potvrdil Kobza.

Na menu bylo to, co si lidé přinesli

„Je to super nápad, mně se to moc líbí a lidí se účastní hodně,“ pochvaluje si další z nich.

Kdyby se akce v příštích letech opakovala, nebyl by proti tomu. „Bylo by to krásné. Já myslím, že takových tradicí tady můžeme založit víc. Nedávno jme tu měli dětský den, ten se tu v minulosti dělal pod názvem Hrad patří dětem. To je jedna z věcí, která se mi moc líbí a toto společenské setkání mi taky přijde jako krásná věc,“ nechal se slyšet.