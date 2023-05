Lidé dopady úsporného balíčku pocítí, říká Pekarová Adamová

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Kolik miliard korun chce vláda uspořit? (1:00)

Bude vláda propouštět státní zaměstnance? (11:15)

Zvýší vláda daně? (16:30)

Nezlomí vládě reformy a drahota vaz? Obhájí mandát? (25:30)

Potřebuje TOP 09 změnu? (29:05)

Půjde Spolu dohromady ve volbách do Evropského parlamentu? (32:53)

Paní předsedkyně, ve čtvrtek máte představit úsporný balíček a penzijní reformu. Stihnete to?

Stihneme.

Minulý týden ale nebyla zatím shoda ani na výši balíčku. Vy a hnutí STAN chcete až 150 miliard korun, podle informací České televize by měl být výsledný balíček 120 miliard.

Je to nezbytně nutné ve vyšší míře než 120 miliard. 150 miliard by byla úplně ideální varianta, ale jsme schopni přistoupit i na 140. Tam myslím, že je pomyslná hranice, kde bychom zvedali varovný prst, že jsme nebyli dost ambiciózní.

140 miliard bude tedy výsledná částka.

Za nás jako TOP 09 je to zásadní priorita. Proto, na rozdíl od koaličních partnerů, nemáme jako TOP 09 červené linie, co pro nás není nikdy k debatě.

Kdo vám do toho hází nejvíce vidle?

Takhle bych to nenazývala.

Stanjurův plán vyšší DPH narazil. Dokonce i v koalici Domácí

Červené linie měla ODS, STAN, Piráti…

Vůle po shodě a po kompromisu je veliká. A těší mě, že i když je ve vládě nejvíce koaličních stran, co kdy bylo, tak všechny vnímají zodpovědnost, kterou máme, a nutnost kroky udělat.

Na druhou stranu těch pět koaličních stran je možná důvod, proč představení úspor trvá 18 měsíců.

Netrvá to osmnáct měsíců. Sotva vládneme takovou dobu. A nelze čekat, že když řešíme energetickou krizi, uprchlickou krizi, tak souběžně s tím budeme mít hotové reformy. Nemáme skluz, jsme v dobrém časovém komfortu.

Neříkáte mi tím, že jste to nezačali řešit hned, že to nebyla vaše priorita? Byla to přitom jedna z věcí, se kterými vaše koalice Spolu vyhrála volby.

Začali jsme to řešit záhy poté, co se tomu bylo možné věnovat naplno. Teď jsme v období, kdy je příhodné se tomu věnovat, nejsou volby, takže nejsou debaty rozptýleny předvolebním bojem. A nelze vyřešit všechno naráz. Vyřešili jsme doposud deštníkem proti drahotě tíživou situaci lidí, vyřešili jsme i energetickou krizi…

Pořád vás kritizuje opozice, demonstrují proti vám tisíce lidí a podle průzkumů jste nejhorší vláda od dob Petra Nečase.

Opozice bude vždy kritizovat. A my máme svědomí čisté, nestrkáme hlavu do písku.

Velká část konsolidačního balíčku by měla být na výdajové stránce, budou se například škrtat dotace. Bude se také propouštět?

Jako TOP 09 vytváříme tlak na svoje kolegy, aby tímhle směrem šli. Před volbami jsme slíbili, že budeme úřednická místa rušit, snižovat byrokracii…

Mělo to být o 13 procent, je to zatím 800 míst…

Ano. A kdybychom v dalších letech nenaplňovali ambiciózněji tento cíl, tak to nesplníme. A my to rozhodně splnit chceme. Nejdříve ale snížíme agendy úředníků, pak je můžeme s klidným svědomím pustit do soukromého sektoru, kde lidé chybí.

Vláda škrtla 800 úřednických míst. Oproti slibům zoufale málo Domácí

Takže v tomto balíčku to ještě nebude, nicméně to stihnete do konce volebního období?

Třeba tam i tohoto tématu trochu bude.

Nejde ale jenom o úředníky. Podle Národní rozpočtové rady v roce 2021 pracovalo na plný úvazek pro stát 880 tisíc lidí, z toho 464 tisíc bylo placeno přímo ze státního rozpočtu. Jsou tam učitelé, zástupci bezpečnostních složek…

Měli bychom k tomu přistupovat citlivě. Od změny bezpečnostní situace, tedy války na Ukrajině, se situace změnila. Neměli bychom v některých profesích navyšovat počty, ale například armáda potřebuje více vojáků. Nicméně nemyslím, že potřebujeme více policistů.

Řeším příjmy, tedy daně. A když zvyšujete daně, tak to lidé pocítí.

Ekonomové ale v této souvislosti upozorňují, že stát si nemůže dovolit platit všechny úředníky bez navýšení příjmů do státní kasy.

Ano, je proto nutné, abychom se dívali i na příjmovou stránku. A my řešíme příjmy, tedy daně.

Takže běžní občané úsporný balíček ve svých kapsách pocítí.

Když zvyšujete daně, tak to lidé pocítí. To jinak není možné. Snažíme se ale jít i cestou, aby byl daňový systém přehlednější, aby nebyl složitý i z hlediska administrativy. Chceme to zjednodušit, aby třeba u piva nebyly tři sazby daní.

Takže se mají lidé připravit, že se budou muset ještě více uskromnit? Už teď je trápí vysoké ceny energií…

Lidé by se museli zásadně uskromnit, pokud by stát zkrachoval. To by nejvíce postihlo ty nejslabší, kteří nemají úspory a nemají možnost si zvýšit příjmy. Tomu musíme zabránit. A zabráníme tomu jedině tehdy, když teď každý trochu přispěje. Zátěž se rovnoměrně rozloží. Co bude v balíčku konkrétně, musíme ještě chvíli tajit.

Paní předsedkyně, nebojíte se, že vám reformy zlomí jako vládě vaz? Ještě spolu s českou drahotou?

Je potřeba lidem férově vysvětlovat, co by nastalo, pokud bychom tyto kroky neudělali. Lidé jsou si vědomi situace, v jaké se nacházíme, minimálně naši voliči. Nejsme tu ale jenom pro ně, jsme tu pro celou Českou republiku.

Ale na jedné straně tady máme hnutí ANO Andreje Babiše, které slibuje, že lidem bude lépe, na druhé straně je tu vládní koalice, z jejích řad zaznívá, že tak úplně lépe nebude.

My ale slíbili, že budeme řešit zadlužení, i když bychom si přáli, abychom měli příhodnější podmínky pro své angažmá ve vládě. Ty jsou ale dány do velké míry tím, co jsme zdědili. Myslím nicméně, že je vláda v mnoha ohledech úspěšná, prokázali jsme, že umíme řešit krize. Babiš promrhal i dobré časy.

Kalousek: Nějakou dobu bohatnout nebudeme. Zvykněme si Domácí

Věříte, že budete další čtyři roky u vlády?

Věřím, věřím, opravdu.

Paní předsedkyně, Miroslav Kalousek mi ještě minulý týden říkal, že ho rozpočtová politika mrzí u celé vlády, nejvíce však u TOP 09, která kvůli tomu vznikla. Chápete ho?

TOP 09 se drží svých cílů tak, aby byla konsolidace co nejúspěšnější. Rozpočtová zodpovědnost je hlavní definicí TOP 09. Věřím, že nakonec naši voliči budou s naší konsolidací spokojeni.

Nepotřebuje TOP 09 změnu? Nesplynuli jste v koalici Spolu s ODS?

Díky tomu, že vznikla koalice Spolu, máme tady dnes tuto vládu. Bez toho bychom tu neměli premiéra Petra Fialu, byli bychom v opozici a vládl by dál Andrej Babiš, a to možná i s podporou SPD.

Takže žádné změny nechystáte? Například KDU-ČSL uvažuje o změně názvu. Podobně jako TOP 09 by se nyní nedostala podle průzkumů bez koalice Spolu do Sněmovny.

Pevně věřím, že se dostaneme. Ale to není cílem, cílem je být ve vládě. A abychom byli ve vládě, tak koalici Spolu vnímám jako projekt, který funguje. Nerozpadli jsme se a věřím, že budeme i v dalších volbách kandidovat spolu.

Takže půjde koalice Spolu společně do voleb do Evropského parlamentu?

Je předčasné předjímat výsledek. Za TOP 09 jsou přijatelné jak varianta Spolu, tak samostatná kandidatura nebo jiná spojenectví. Bavíme se o tom.

Dokážete si představit, že bude na kandidátce Jan Zahradil (ODS), který o vás řekl, že jste o tři levely hloupější než Andrej Babiš?

Nechci komentovat výroky mužů, kteří si myslí, že jejich pravda je ta jediná svatá. Myslím, že jsou v jednáních různé červené linie, za které se nedá jít, a jednou z nich je to, aby pan Zahradil nebyl na společné kandidátce. Nechci ale, aby to bylo spojováno s tím, co citujete. Jde spíše o to, jaké postoje zastává.

Mluví se v zákulisí o tom, že by za vás mohli do europarlamentu kandidovat Miroslav Kalousek a Danuše Nerudová.

Nechci komentovat dílčí jednání. Myslím ale, že panu Kalouskovi by slušel Senát.