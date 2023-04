Stanjurův plán vyšší DPH narazil. Dokonce i v koalici

„Prezentovaná úprava, která začleňuje citlivé komodity jako léky, vodné a stočné a teplo do vyššího pásma DPH, je podle našeho názoru nevhodná, neboť se jedná o zboží a služby, jejichž zdražení dopadne významněji na nízkopříjmové obyvatele,“ řekl včera Právu první místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Z desetiprocentní úrovně na 21 procent DPH by se mělo přesunout vodné, stočné, teplo, čepované pivo, ubytovací služby či opravy obuvi, kol a také sportovní a kulturní akce. Léky, veřejná doprava, stravovací služby, knihy, noviny, časopisy a bezlepkové výrobky pak mají zamířit z 10procentní sazby do 14procentní. Z 15 na 14 procent by poklesla daň u potravin.