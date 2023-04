Nejsme jen pro věřící. Lidovci chystají velké změny

Výsledkem by měla být modernizace strany. „Máme poměrně silnou generaci členů mezi 30. až 40. věkem, která má velkou touhu lidovou stranu posunout dál. Je to naše odpovědnost,“ upozornil Hladík.

„Na rovinu, máme nastavené mechanismy, které se nastavovaly třeba v 90. letech a od té doby se na ně nesáhlo. Je potřeba si říct, že svět okolo se mění, jsou tu jiné požadavky a my se musíme obrátit sami do sebe, abychom zefektivnili naše fungování,“ řekl Novinkám ředitel Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) Jan Šmídek, který má ideovou a programovou debatu na starosti.

Ta nejnovější dokonce ukázala, že by se lidovci nedostali do Sněmovny, kdyby kandidovali samostatně, a ne v koalici Spolu. Agentura Median straně v únoru přisuzovala 3,5 procenta, Kantar 4 procenta.

„Je potřeba, aby naši členové viděli červenou kontrolku, že teď už bychom se tím měli zabývat, jinak hrozí průšvih. Myslím, že už to dospělo do tohoto stádia,“ řekl Novinkám Šmídek.

„Má to být jakýsi strategický plán, dokument, který nebude řešit do detailů jednotlivé programové priority, ale spíš bude dávat cestu. Formulujeme vizi, jakým způsobem se bude dál ubírat Česko, pokud bude KDU-ČSL u vlády,“ vysvětlil Hladík.

„Když se podíváme na průzkumy, tak nám jako lidovcům lidé věří rodinnou politiku a životní prostředí, že to jsou dvě oblasti, se kterými umíme něco dělat. Ale my máme kompetentní lidi v celém spektru. Chceme ukázat, že naše politika je mainstreamovou odpovědí na potřeby obyvatel České republiky,“ vysvětlil Hladík.

„Téma rodiny by nám mělo zůstat, ale je to příležitost do něj zasadit i ostatní faktory. Já chci mít jednou také rodinu a chci, aby děti jednou žily v zemi, kde bude dobré klima, kde se jim dobře dýchá a mají velkou možnost žít zdravý život. Takže to chce více ukazovat na příkladech. I životní prostředí je téma, které se propojuje s tématem rodiny,“ navrhuje.