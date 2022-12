Kvůli africkému moru prasat je na Liberecku omezen pohyb lidí

ČTK to potvrdil ředitel Státní veterinární správy (SVS) pro Liberecký kraj Roman Šebesta.

„To území nám sahá po celém obvodu státní hranice ve Frýdlantském výběžku a směrem dovnitř do Libereckého kraje je to zhruba na úrovni Raspenavy,“ řekl Šebesta. Na jednu stranu od Raspenavy je toto území ohraničeno Dětřichovem, na druhou stranu Hejnicemi.

Cílem opatření je podle Státní veterinární správy minimalizovat šíření nákazy u divokých prasat a zabránit zavlečení afrického moru do chovu domácích prasat. V pondělí se sejde Ústřední nákazová komise. Veterináři výskyt afrického moru v Česku již delší dobu očekávali, postupují podle připraveného modelu pro podobné situace i dle zkušeností z předchozích výskytů, řekl v pátek v Praze náměstek ministra zemědělství Petr Jílek.

Obce musí nejpozději do pátku 9. prosince provést soupis všech prasat chovaných v domácnostech. Chovatelé, kteří chovají prasata k nekomerčním účelům, budou muset nechat prasata do deseti dnů porazit. V pásmu infekce je zakázáno chovat prasata ve venkovních prostorech. Je zakázáno také přemísťování prasat do pásma infekce s výjimkou přesunu k okamžité porážce na jatka.