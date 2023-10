Kremační turistika: Němci stále jezdí

Hlavním důvodem podle ředitele krematoria Michala Fülekyho není cena, ale přání pozůstalých, aby si mohli urnu s ostatky svého blízkého uložit doma. „V Německu totiž zákony neumožňují, aby pohřební služba vydala zákazníkovi urnu. Může s ní manipulovat už jen správa hřbitova, pozůstalý se k urně vůbec nedostane,“ řekl Füleky. Za rok zde zpopelní až pět set zesnulých z Německa. „Může se vám to zdát hodně, ale je to jen velmi malá část z celkového počtu. Nehledal bych v tom senzaci,“ dodal.

Němci sice kremacemi v České republice obcházejí zákon, aby mohli mít urnu uloženu v soukromí, postih jim za to ale nehrozí. Nikdo už nepátrá, kde ostatky po kremaci v České republice skončily.

„Dá se říct, že naše krematorium je nejkrásnější nejen v České republice, ale i v rámci střední Evropy. Němci si na to potrpí,“ dodal Füleky. Doplnil také, že část německé klientely tvoří takzvané sociální služby, a to na základě objednávek pohřební služby spolupracující s radnicí v Berlíně. Zde už samozřejmě rozhoduje cena.

Německé asociaci pohřebních služeb se ale tato praxe nelíbí a snaží se jí čelit. Potvrzuje to Ladislav Kopal, který provozuje soukromou pohřební službu a krematorium v Novinách pod Ralskem. „V minulosti jsme vyjednávali se zástupci německých pohřebních služeb. Byli nadšeni z naší ceny a byli ochotni s námi i uzavřít smlouvu, ale jakmile se to dozvěděl jejich pohřební svaz, tak jim to zatrhnul. Pohrozil jim vyloučením,“ řekl Kopal.