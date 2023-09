Žádné náhrobní kameny. Na ekologickém hřbitově v Praze se pohřbívá na louku

„To, co bude pod zemí, podléhá docela striktním ekologickým pravidlům. Musí to být rakev, která je vyrobena čistě z rozložitelných materiálů, ideálně z evropského dřeva či proutí,“ vysvětlil Královec. Stejné požadavky musí splňovat i oblečení, ve kterém budou nebožtíci pod zem ukládáni.

Luční hřbitov má dokonce svého správce Adama Vokáče. Ten údržbu louky provádí tradičním způsobem. „Kosit chci vyloženě jen ručně, takže kosou, případně drobné úpravy srpem. Samotné luční pásy budu sekat dvakrát do roka, jak se to běžně dělá, a trávník podle potřeby. Bude to určitě víc práce, ale myslím si, že to stojí za to. Snažíme se tady o jiný přístup,“ sdělil Novinkám.