Koupíme legendární americké chinooky za 20 miliard

Podle veřejných zdrojů se jejich cena pohybuje mezi 60 a 90 miliony dolarů za kus, tedy od 1,5 do dvou miliard Kč. Nákup dopravních vrtulníků by tak vyšel na 13 až 20 miliard Kč.

Americký výrobce Boeing vyrobil za 60 let už přes 1200 těchto strojů, které slouží v 19 armádách světa. Stroje, které patří mezi nejrychlejší na světě, firma neustále modernizuje.

„Náhrada dopravních vrtulníků bude řešena následně. Předpokládáme, že nejpozději do roku 2030 dojde k zahájení obměny dopravních vrtulníků,“ dodala Cigánková.

Nákup armádní techniky, zvláště letecké, trvá řadu let. Např. akvizici amerických stíhaček F-35 odstartovalo ministerstvo letos, ale předpokládaný přílet prvních strojů se čeká až po roce 2029. Proto obrana bude muset začít vyjednávání o vrtulnících už v nejbližší době.

Armáda má okolo 40 vrtulníků, z toho 30 vrtulníků sovětské a ruské výroby řady Mi. Jejich servis, který má na starosti státní podnik LOM Praha, je ale kvůli válce na Ukrajině čím dál složitější. Strojů Mi-8 a Mi-17 má armáda už jen několik a s jejich provozem skončí do několika let. Modernizovaných helikoptér Mi-171š má 15 kusů a může je provozovat až do roku 2035.