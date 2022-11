Česko dostane od USA 12 vrtulníků za to, že své poskytlo Ukrajině

„Splnění kontraktu na dodávky vrtulníků zabere celé roky a velitelství USMC v roce 2020 oznámilo, že chce změnit zaměření činnosti a celé vzdušné síly USMC čekaly nějaké škrty. Vzdaly se některých schopností, ale to neznamená, že by odešly úplně od AH-1,“ uvedl.

Podle časopisu The Drive by měla americká námořní pěchota do začátku 30. let vyřadit 20 procent strojů Viper a Venom, přesněji řečeno 27 AH-1Z a 26 UH-1Y.