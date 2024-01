Koalice oživí výbušná témata

Do normy, která by umožnila občanům mimo ČR volit korespondenčně, se chce koalice pustit co nejdřív. „Na korespondenční volbu dojde už začátkem roku, a už jsme signalizovali opozici, že ji chceme schválit. Opozice se zatím tváří nesmiřitelně a vypadá to, že obstrukce nebudou jednoduché,“ řekl Novinkám a Právu předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.