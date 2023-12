Politologové: Kalousek na kandidátce by Spolu stejně moc nepomohl, spíš ublížil

Širší vedení TOP 09 ve čtvrtek večer rozhodlo, že se Kalousek příští rok na jaře neobjeví na kandidátce do eurovoleb, i když měl nominace 12 ze 14 krajských organizací.

Podle politologů ale neschválení jeho kandidátky dává smysl.

„Myslím, že kdyby Kalousek byl na kandidátce, moc by jí nepomohl. Je natolik kontroverzní, že by jí spíš ublížil. Takže chápu rozhodnutí vedení a předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, že ho tam prostě nechtěli a že ho hodili přes palubu,“ komentoval pro Novinky politolog z Univerzity Karlovy Miloš Brunclík.

Kalousek do europarlamentu kandidovat nebude, odmítla TOP 09

„Řada lidí by koalici prostě nevolila, protože tam je Miroslav Kalousek. Některé lidi by mohl přilákat, ale některé by to odradilo a třeba by volili STAN nebo někoho jiného,“ dodal odborník, který zároveň uznal, že sám Kalousek by si tím ale asi pomohl a zviditelnil se.

Je však jasné, že koalice Spolu pro evropské volby by se nominací Kalouska rozbila. Na společné kandidátce ho totiž odmítali především zástupci ODS.

„Chcete-li mít volební koalici, která vám zajistí, že získáte mandáty v evropských volbách, nemůžete nominovat Miroslava Kalouska na kandidátku, protože to vyvolává odpor dalších koaličních partnerů. To je jednoduchá úvaha,“ zdůraznil Novinkám politolog Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

Strany koalice Spolu totiž mají dohodnutou společnou kandidátku už od října.

„A investovalo se do toho hodně politické energie. Mimo jiné do toho mimořádnou energii investoval premiér a předseda ODS Petr Fiala, který to prosadil ve vlastní straně, k čemuž tam byl velký odpor. Kdyby TOP 09 teď koalici rozbila nominací člověka, kterého tam dvě další strany nechtějí, nedává to politickou logiku,“ vysvětlil Kopeček.

Problém v podobě kroužkování

Případné problémy by mohlo způsobit i kroužkování a preferenční hlasy.

„Je dohoda, že od určité hranice nebudou žádní skokani a Kalousek by byl určitě skokanem,“ bránil se jeho kandidatuře nedávno v rozhovoru pro Novinky a Právo „superlídr“ kandidátky koalice Spolu a europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

Díky Kalouskovi by TOP 09 mohla mít téměř jistá dvě křesla v europarlamentu. Mohl by se tam totiž dostat jak současný lídr kandidátky TOP 09 Luděk Niedermayer, který bude kandidovat na společné kandidátce na třetím místě, tak i Kalousek, kterého by voliči mohli kroužkovat.

„To vzbuzuje vnitrokoaliční rivalitu. Kandidáti by se předháněli v tom, koho lidé budou víc kroužkovat, a bylo by to na úkor někoho dalšího v rámci koalice Spolu. Třeba ODS by se mohla cítit ohrožena. Je taková jako loterie a mohlo by to vést k hořkému konci. Někdo to odnese a někdo zvítězí,“ vysvětlil Brunclík.

Kalousek: Cílem kandidátky Spolu je ochránit mandáty ODS

Zároveň upozornil, že TOP 09 v současné době nemá jistotu, že by se do europarlementu vůbec samostatně probojovala. V průzkumech ke sněmovním volbám se totiž strana opakovaně pohybuje kolem hranice pěti procent.

Přítomnost Kalouska na kandidátce by podle Brunclíka navíc nahrála i lídrovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

„Protože Kalousek, když byl ještě v politice, byl takový rudý hadr, který se hnutí ANO dost hodil se svými průšvihy a podobně,“ uvedl s tím, že Babiš by se do něj v kampani určitě opíral.

Kalousek navíc budí kontroverze i tím, že opakovaně kritizuje vládu Petra Fialy (ODS), především její ekonomické kroky. Nedávno na sociální síť X také napsal, že v eurovolbách bude volit představitele hnutí STAN Danuši Nerudovou a Jana Farského. „To všechno vypadalo podivně,“ kroutil hlavou Brunclík.

Chápe tedy, že Strana dala přednost koalici Spolu před Kalouskem. „Chápu argument, že koalice Spolu chce jakoby demonstrovat svoji ochotu spolupracovat a čelit, jak oni říkají, populismu a extrémismu. Ten argument převážil,“ uvedl odborník.

Do Senátu se souhlasem Fialy

Podle Brunclíka by bylo „férovější“, kdyby Kalousek kandidoval do Senátu. To mu navrhlo ve čtvrtek i vedení TOP 09.

Kandidaturu Kalouska do Senátu podporuje i šéfka strany Pekarová Adamová a zřejmě by ji podpořil i premiér Fiala z ODS.

„Pokud by TOP 09 zvažovala kandidaturu Miroslava Kalouska do Senátu, můžeme jistě jednat o jeho podpoře v rámci Spolu. Miroslav Kalousek by mohl být v senátních volbách, které se zásadně liší od voleb do Evropského parlamentu a jsou soubojem osobností v jednotlivých obvodech, silným kandidátem,“ řekl v pátek Fiala Novinkám.

Kalousek kandidaturu do Senátu ale na sociálních sítích odmítl. „Jakkoliv si Senátu vážím, práce senátora by z řady důvodů pro mě smysl neměla,“ napsal.

Nikdy jsem nedělal politiku proto, abych “měl trafiku”. Vždycky proto, abych dělal práci, která mi dávala smysl. Jakkoliv si Senátu vážím, práce senátora by z řady důvodů pro mě smysl neměla.

Pečlivě a srozumitelně jsem to kolegům na výkonném výboru vysvětlil a zdůraznil, že do… pic.twitter.com/X1Qlb6rIVP — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) December 14, 2023

Nová strana?

V souvislosti s Miroslavem Kalouskem se spekuluje i o tom, že by mohl založit vlastní stranu. Tím by ale podle odborníků uškodil stávající vládní pětikoalici a nahrál opozičním stranám, protože by byl dalším kritikem vlády.

„Pochybuji o tom, že by se mu podařilo udělat nějakou velkou stranu. Spíš by to bylo zase něco takového, co odloupne koalici část voličů. Tady se projevuje takový ten syndrom, který měl Klaus nebo Zeman,“ míní politolog Brunclík.

„Poté, co opustili vedení své strany, kterou zakládali, hledali způsoby, jak ukázat, že se politika dá dělat líp. Taková strana by od počátku mohla být vnímána jako ‚truc strana‘, nebo jak se říká ‚truc podnik‘,“ dodal Brunclík.

„Novou šanci“ v TOP 09 by podle něj Kalousek mohl mít, pokud by v dalších Sněmovních volbách koalice Spolu neuspěla, skončila v opozici a pod lídry jejích stran by se začaly kývat židle.

„Třeba si pak můžou straníci v TOP 09 říct, že se vrátí zpět k osvědčenému Kalouskovi,“ uvažoval Brunclík.

TOP 09 volí nového předsedu jednou za dva roky. Poslední volební sjezd měla v listopadu.

Kalousek se v lednu 2021 rozhodl složit poslanecký mandát a odejít z aktivní politiky. Tím otevřel dveře vzniku koalice Spolu, sám totiž nebyl už v té době pro část potenciálních partnerů přijatelný.