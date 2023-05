Klaus k úspornému balíčku: Jsem smutný, vláda předvedla totální neschopnost

Plánované změny označil za nedostatečný zásah, který podle něho neozdraví finance Česka, které by to ale potřebovalo. „Jsem z toho smutný. Balíček jako celek je nešťastný,“ míní.

Nejvíce ho „trápí“, že se nesáhlo do toho nejpodstatnějšího. „Mělo se to uchopit jinak, mělo se připustit, že žijeme nad své poměry, máme největší inflaci i deficit. Je to polovičatý krok, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ zdůraznil.