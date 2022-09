Kemp ve Žďáru skončil, pozemky jsou rozebrány

„Od osmi hodin dle pořadových čísel ze seznamu, který si mezi sebou sepsali, chodili do příslušné místnosti a vybrané pozemky si rezervovali,“ uvedla mluvčí. Všech 27 zapsaných čekatelů nyní musí do deseti dnů od podpisu smlouvy složit nevratnou zálohu 250 tisíc korun, což je jedna z několika podmínek, jíž se Žďár jistí, aby budoucí domky patřily těm, kteří v nich skutečně budou žít.

Někteří ze sedmi zaevidovaných náhradníků by tedy mohli uspět, pokud by někdo některou podmínku nesplnil anebo by z projektu odstoupil.