Zájemci o stavební parcely od neděle táboří před žďárskou radnicí

„V pondělí 5. září odpoledne měla být koordinační schůzka. S přítelkyní jsme si řekli, že účastníci té schůzky tam určitě už zůstanou, a protože jsme předpokládali, že na tu schůzku přijde hodně lidí, chtěli jsme mít jistotu, že se do fronty dostaneme,“ popsal asi 35letý muž, který celou věc odstartoval svým příchodem před radnici v neděli večer. První noc však už bivakovali před úřadem zájemci čtyři, protože další tři napadlo to samé.

„Ve Žďáru už bydlím sedm let, s rodinou žiju v nájmu. Chceme stavět, ale stavební pozemky jsou tu strašně drahé, pokud vůbec jsou. My jsme našli jen nabídky v širším okolí města, a jejich cena se pohybovala od tří do 4,5 milionu korun. Od radnice to vyjde na milion,“ svěřil se příjemný třicátník, který s číslem 27 neoficiální seznam uzavírá. Měl štěstí: dostalo se na něj, protože čtyři lidé před ním čekání hned první den vzdali.

„První den se to pročistilo. Ti, co tu zůstali, jsou odhodlaní tu zemřít,“ rozesmál se další z přítomných. Rovněž mladý muž, za pár týdnů očekávající první přírůstek do rodiny, je živnostník a svoji malou firmu řídí z dočasně detašovaného stanoviště před žďárským městským úřadem. „Mám tu home office. Za covidu nás to proškolilo, teď to aspoň zúročím,“ vtipkoval další zájemce o stavbu řadového rodinného domku.