Když Babiš vzdá boj o Hrad, může nahrát i Pavlovi, ukazuje průzkum

Agentura kvůli lavírování hnutí ANO ohledně představení vlastního či podpory některého ze známých kandidátů zjišťovala chování voličů v případě, že by se Babiš rozhodl nekandidovat.

Čtvrtina jeho voličů by se přiklonila k exministryni Aleně Schillerové, 16 procent by upřednostnilo jejího kolegu z hnutí ANO Karla Havlíčka. Zajímavé je, že 12 procent Babišových voličů by oslovil Pavel a 11 procent Středula. Dalších 13 procent zvolilo odpověď nevím.

V hypotetickém 2. kole by Babiše porazil i Středula

Bez ohledu na Babišovo rozhodnutí se zdá, že expremiér, který patřil mezi největší favority prezidentské volby, by proti svým hypotetickým soupeřům v případě postupu do druhého kola neuspěl. Podle průzkumu by neměl šanci proti Pavlovi (29:52 procentům), Nerudové (31:46 procentům), Fischerovi (33:44 procentům) ani Středulovi (31:35 procentům).

Podle preferencí vede Pavel (23 procent) před Babišem (17 procent), Nerudovou (14 procent) a Fischerem se Schillerovou (shodně 8 procent). Zatímco generál ve výslužbě přichází v úvahu pro 58 procent respondentů, Babiš pro 37 procent, Nerudová pro 40, Fischer pro 39 a Schillerová pro 25 procent.

Babiš se v prezidentských průzkumech dál propadá Prezidentské volby

Hrad Jaromíra Soukupa nechce téměř nikdo

Zajímavá je také tabulka nevolitelnosti. Zatímco pro Pavla by nehlasovalo 31 procent dotázaných, Babiše odmítá plných 62 procent. Nerudová by nemohla počítat s 28 procenty, Fischer s 48 a Schillerová nepřichází v úvahu pro 68 procent lidí. Hůře jsou na tom pouze podnikatelé Karel Janeček, jehož by nevolilo 69 procent lidí, a Jaromír Soukup, jemuž by hlas nedalo 82 procent lidí, což je suverénně nejvíce.

Agentura zároveň připomněla, že 44 procent voličů nemá mezi ohlášenými a zvažovanými kandidáty favorita a že mezi jednotlivými uchazeči existují nezanedbatelné voličské překryvy.

Průzkum se uskutečnil od 27. září do 3. října a zapojilo se do něj 1003 lidí.