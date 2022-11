Kabinet plánuje revizi svého programového prohlášení

Národní rozpočtová rada vlády (NERV) ministrům nejhlasitěji doporučuje zvýšit daň z příjmů fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy. Pro zvýšení daní by byli i lidovci, avšak Fialova ODS to opakovaně odmítá.

„Pokud by stát občanům a firmám nechal méně z jejich výdělků, pak by jejich finanční situaci zhoršil, a to v době, kdy se musí vypořádat s rostoucími životními nebo podnikatelskými náklady. Problém státního rozpočtu stále vidím spíše na výdajové stránce než na příjmové,“ dodal.