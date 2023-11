Návrh změn důchodů mám hotový, jde do připomínkového řízení, oznámil Jurečka

„Před několika měsíci jsem viděl sestřih v nějaké televizi, kde bylo ukázáno, kolik politiků v čase říkalo, že je potřebná důchodová reforma, že se má udělat, udělají ji, ale nikdo z nich nedošel do momentu, ve kterém jsme dnes,“ připomněl na úvod konference Jurečka.

„Je tu návrh důchodové reformy, který opravdu obsahuje takové změny, abychom dokázali zajistit férové a důstojné důchody pro současné důchodce, ale také jejich děti a vnoučata,“ dodal.

Novela, která prošla vnitřním připomínkovým řízením a podle Jurečky bude ve čtvrtek odeslána do meziresortního připomínkového řízení, by mohla obsahovat další posouvání důchodového věku podle prodlužování života, stanovení minimální penze, nižší výpočet nových penzí, ocenění práce v důchodu či péče o děti nebo úpravu vdovských a vdoveckých penzí.

Výdaje na důchody prudce rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu.

Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi kolem 660 miliard korun. Letos za první tři čtvrtletí deficit přesáhl 58 miliard korun. Podle ekonomů a expertů je beze změn systém neudržitelný.

Vláda neplní své sliby o penzích

Propad a zadlužování má pomoci podle návrhů zbrzdit odsouvání důchodového věku. Ten se teď zvedá každý rok u mužů o dva měsíce a u žen většinou o čtyři měsíce. Ve 30. letech se má dostat na 65 let.

Jurečka už dřív popsal, že by se důchodová věková hranice každý rok stanovovala lidem, kterým bude 50 let, podle jejich doby dožití. Ročně by se tak zvyšovala nejvýš o měsíc až dva.

Změny od roku narození 1968

„Lidí, kterým je 65 let a více, se tyto změny nedotknou. Je jim garantováno, že jejich důchody budou vždy valorizovány plně o růst cen a třetinu růstu reálných mezd, jak jsme nastavili dříve,“ prohlásil ministr.

Lidí narozených od roku 1968 se již bude týkat „pozvolná úprava výše výpočtu důchodů“. „Ale je tu jasná garance, že bude jejich důchod růst a celý systém bude fungovat a garantovat jim důstojný důchod,“ míní ministr. U lidí, jimž je dnes nad 45 let, se bude odchod do důchodu určovat podle délky dožití. Mladších generací se budou týkat všechny změny.

Minimální důchod by mohl činit 20 procent průměrné mzdy. Výpočet nových důchodů by se mohl do roku 2035 postupně snižovat, výsledná částka by pak byla zhruba o 2000 korun nižší než za nynějších pravidel. „Důchody v budoucnu porostou, a porostou v příštích deseti letech v průměru o tisíc korun ročně. Je to ale zpomalení tempa růstu výměry růstů nových penzí,“ řekl ministr.

Jurečka také představil tzv. rodinný vyměřovací základ, který má řešit důchodové znevýhodnění pečujících osob či lidí, kteří namísto práce vychovávali děti. „Bude to ocenění pro všechny, kteří se věnují péči o děti a na nějakou dobu přeruší kariéru, nebo se starali o své blízké a doplatili na to nízkým důchodem,“ přiblížil Jurečka.

Do budoucna se podle ministra počítá s tím, že by rodinný vyměřovací základ nahradil výchovné u prvních dvou dětí, na třetí a další dítě by se dál pobíralo výchovné ve výši 500 korun. „Všichni, kteří dnes výchovné mají v důchodu, tak jim zůstane do konce života. V budoucnu tento systém jen doplníme o spravedlivější rodinný vyměřovací tarif,“ dodal.

Jurečka už dřív mluvil také o zmírnění podmínek u vdovských a vdoveckých penzí. V květnu mezi opatřeními bylo i zkrácení povinné doby pojištění ze 35 na 25 let.

Ministerstvo práce už dřív přišlo také s návrhem, aby se za práci v penzi místo navýšení pobírané částky seniorům a seniorkám odpouštěly odvody.

Zpřísnění podmínek předčasných penzí a mírnější valorizace obsahuje už letošní novela, která platí od října. Ministerstvo práce však aktuálně podle Jurečky pracuje na výčtu náročných profesí, které by podobně jako nyní například hasiči, měli při odchodech do předčasného důchodu úlevy.

Odvody živnostníků a takzvaných dohodářů by měl upravit konsolidační balíček. Reforma počítá s dřívějšími důchody pro náročné profese, ty v novele ale nejspíš ještě nebudou.

„Takový systém penzí je dlouhodobě udržitelný, byť s menšími deficity,“ zhodnotil Jurečka s tím, že jinak to není realizovatelné.