Jedno řízení, jedno razítko. Poslanci ve vzácné shodě společně schválili stavební novelu

Pro předlohu hlasovalo 161 z celkem 166 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo. Zákon nyní zamíří do Senátu a následně k podpisu prezidentu republiky.

Další metou po stavebním zákonu má být podle Bartoše digitalizace. „Ta by to měla urychlit a zároveň umožnit na jednom místě hlídat potřebné lhůty a celou věc dostat do režimu fungování úřadu odpovídajícímu 21. století,“ upozornil vicepremiér.