SOCDEM v eurovolbách sází na Zaorálka, který už jí pomohl volby prohrát

Zaorálek by se podle Šmardy stal členem frakce evropských sociálních demokratů. „Rozhodli jsme se zvolit člověka, který se v Evropském parlamentu rozhodně neztratí. Člověka, který má kontakty v celé Evropě, ve všech evropských státech a na kterého je spoleh, že neselže,“ řekl Šmarda na adresu Zaorálka.

Zaorálek sám pokládá za svoje volební téma odliv miliard korun zisků z firem působících u nás do zahraničí.

V Evropě by se snažil vytvořit alianci, aby se umožnila podpora lidí z příjmů z emisních povolenek.

Podle Zaorálka by Evropská unie neměla na Ukrajině vzbuzovat falešná očekávání a slibovat jí vstup. Ten by totiž mohl vyvolat masivní odpor některých evropských států.

Evropským politikům totiž podle Zaorálka vyhovuje, že maďarský premiér Viktor Orbán vstupu Ukrajiny do EU brání. „Mám za zlé českým politikům, že nejsou schopni lidem říkat pravdu,“ řekl Zaorálek.

Podle informací Práva by dvojkou kandidátky měla být místopředsedkyně strany Daniela Ostrá. Ta je velmi aktivní na sociálních sítích, kde kritizuje kroky vlády.

Kandidátku by měl podle informací Práva podpořit i bývalý eurokomisař Vladimír Špidla, bývalý europoslanec Libor Rouček, bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier nebo bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová.

Zaorálek se do vedení strany vrátil po pětileté pauze, kdy v čele partaje skončil po volebním fiasku v roce 2017. Tehdy jako celostátní lídr dovedl stranu do Sněmovny se ziskem necelých 7,3 procenta. O čtyři roky později coby podporovatel tehdejšího předsedy Jana Hamáčka a lídr strany v Moravskoslezském kraji byl ostatními spolustraníky pokládán za spolutvůrce ještě horšího volebního fiaska, a to zisku 4,7 procenta a odchodu mimo Sněmovnu.