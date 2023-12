Volební průzkum: První ANO, pak dlouho nikdo

Celkem by se do dolní komory parlamentu v modelu, který počítá s koalicemi, dostalo pět subjektů.

První příčku by obsadilo ANO s 34,5 procenta, což je oproti volebnímu výsledku z roku 2021 nárůst o sedm a půl procenta. Koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by získala 18,5 procenta. To je oproti parlamentním volbám v roce 2021 propad o 9,5 procenta. Třetí Piráti by obdrželi 12 procent hlasů, čtvrté hnutí SPD by získalo deset procent a posledním subjektem, který by se do Sněmovny dostal, by byli se sedmi procenty Starostové.

V modelu, v němž by strany kandidovaly samostatně, jsou rozdíly ještě větší. Vítěznému ANO průzkum přiřkl 34,5 procenta.

Lidovci mají bez koalice pouhá 2 procenta

Na druhém místě by s velkým odstupem skončila ODS s 12,5 procenta, což je o tři procenta méně, než vyplynulo z říjnového průzkumu. „Přízeň ODS klesá z několika konkrétních důvodů, například schvalování konsolidačního balíčku, velký schodek rozpočtu nebo situace ve školství a zdravotnictví, což souvisí i se stávkou,“ komentovala v ČT potenciální výsledek ODS spoluautorka průzkumu Nikola Kopáčová.

Jedenáct a půl procenta by obdrželi Piráti, následovaní SPD (1o procent). Do Sněmovny by se dostalo také hnutí STAN se sedmi procenty a TOP 09 s pěti procenty.

Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny by naopak nepřekročili s obdrženými dvěma procenty hlasů nyní vládní lidovci. Stejně tak by se do parlamentu nezvládli vrátit sociální demokraté a komunisté.

S ohledem na výsledky průzkumů z posledních tří měsíců se podle průzkumníků ukazuje, že nynější vláda by nesložila v Poslanecké sněmovně většinu. V přepočtu na mandáty by vládní strany daly dohromady pouze 84 mandátů. ANO by získalo 91 křesel, SPD 21.

Průzkum se uskutečnil od 13. listopadu do 1. prosince na vzorku 1200 respondentů. Do jednotlivých modelů vstoupilo 1022, respektive 1029 respondentů starších 18 let.