SOCDEM s „čertem“ Fialou narazila

Plán SOCDEM by podle předsedy strany měl přinést úspory a nové příjmy od nadnárodních firem, například bank. Šmarda poukázal například na to, že investiční fondy mají čtyřikrát nižší daň z příjmu než všechny ostatní společnosti.

Šmarda dále uvedl, že na začátku října bude mít strana programovou konferenci, na které by chtěl představit základní programové body na další dva roky. Do konce září by měla mít strana předběžný výběr kandidátů pro volby do evropského parlamentu. SOCDEM nechystá koaliční kandidátku, bude prý ale usilovat o zapojení lidí mimo stranu, například z odborů.