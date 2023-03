Jablka, vepřové. Cenové nůžky se dál rozevírají

Oproti minulému měsíci se tak ještě více rozevřely nůžky mezi cenami v obchodech a od sadařů – zatímco ty zemědělské o dalších zhruba 50 haléřů klesly, v obchodech naopak o padesátník stouply. Vyplývá to z porovnání dat Českého statistického úřadu. V případě jablek tak řetězce z měsíce na měsíc ještě navýšily svou marži, která nyní vychází na 140 procent.

„Z řetězce mi zavolají třeba týden dopředu, že chtějí mít akci. Nemám moc na vybranou než to přijmout. Když ale jablka prodávají za 14 nebo 15 korun, reálně na tom při zohlednění dalších nákladů prodělám,“ řekl v úterý Právu jeden z velkých pěstitelů.

Kdo na cenové krizi nejvíc profituje, to se snaží zmapovat ministerstvo zemědělství. Podalo proto další podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát kvůli cenám vajec.

Ministr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) to v úterý řekl po jednání se zástupci ministerstva financí a obchodu.

V úterý Nekula řekl, že vejce v Česku podle statistiků meziročně zdražila o 92 procent, nejvíce z celé EU. „Víme, že v loňském i letošním roce extrémně vzrostly ceny krmných směsí, které tvoří zhruba 70 procent nákladů na produkci vajec, což se promítlo do cen,“ podotkl.

„Skoro by se zdálo, že obchody mají s prodejem vajec větší náklady než zemědělci. Vypadá to, jako by v obchodech přikrmovali nosnice na pultech obchodů,“ prohlásil ironicky Nekula.