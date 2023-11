Pro zpoplatnění vjezdu do centra Prahy je pouze 15 procent obyvatel, ukázal průzkum

Průzkum si komora nechala zpracovat ve dnech 25. až 30. října a účastnilo se ho 840 respondentů ve věku 18 až 65 let.

„Šest z 10 dotazovaných je proti omezení vjezdu do centra Prahy, dokud nebude okruh. Každý desátý by vjezd zakázal,“ prezentovala pražská hospodářská komora výstupy šetření.

Celkem 59 procent dotazovaných naopak vidí řešení dopravních problémů v centru Prahy v dostavbě městského a pražského okruhu. 16 procent dotazovaných se domnívá, že by pomohlo lepší řízení dopravy jako například úprava semaforů.

Bílozelené sloupky hyzdí Prahu, jsou jich tisíce na absurdních místech

Diskutované zpoplatnění vjezdu do části centra Prahy by podpořilo pouze 15 procent respondentů, sedm procent by naopak sáhlo k tvrdšímu řešení, a to kompletnímu zákazu vjezdu do centra. Tři procenta jsou bez názoru na tuto problematiku.

Součástí průzkumu byl také dotaz na ochotu platit za vjezd do centra. Třetina Pražanů platit odmítá, 23 procent by zaplatilo pouze v případě, že by to vyřešilo problémy s dopravou ve zbytku města. Šest procent dotazovaných by za vjezd bylo ochotno platit.

V Praze 1 jsou pro, Hřib průzkum zpochybnil

Značnou podporu má zvažované opatření u občanů Prahy 1. Že by zpoplatnění vjezdu zkvalitnilo život tamním občanům, se domnívá 57 procent tamních respondentů.

O zpoplatnění průjezdu centrem Prahy se hojněji začalo hovořit v srpnu s tím, že by mohlo začít platit příští rok. Denní částka za vjezd by byla 200 korun. Opatření by se nemělo týkat celého území centra města, ale pouze některých oblastí památkové rezervace v části Malé Strany a u Smetanova nábřeží - zmíněny byly například Karmelitská, Křižovnická, Divadelní ulice či jejich části, Tržiště, Újezd či Maltézské náměstí. Poplatek by se netýkal rezidentů nebo místních podnikatelů.

Cílem zvažovaného opatření je podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) zklidnění dopravy v centru města a zamezení kolonám způsobujícím zpožďování MHD.

Pražská hospodářská komora ve středu zároveň k tématu uspořádala kulatý stůl, kterého se zúčastnil náměstek Hřib, předseda magistrátního dopravního výboru Martin Sedeke (ODS) a radní pro oblast dopravy z Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ANO) a Prahy 2 Tomáš Halva (TOP 09)

Hřib ve středu v návaznosti na aktuální průzkum Ipsos připomněl, že letos vzniklo na stejné téma již několik průzkumů a výsledky byly různé. Jmenoval například šetření agentury NMS Market Research, podle něhož by zpoplatnění vjezdu do centra Prahy ve prospěch zkvalitnění MHD podpořilo 54 procent dotazovaných. „Průzkumy jsou hrozně fajn, ale ti lidé často něco říkají a pak něco jiného dělají,“ řekl náměstek.

V koalici není shoda

Novinky již před časem napsaly, že ve vedení Prahy složeného z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN na zpoplatnění vjezdu nepanuje shoda. Striktně proti vystupuje například ODS, která má primátora, a podmiňuje zpoplatnění vjezdu do centra dostavbou okruhů a reformou systému parkovacích zón. Nakloněna tomu není ani většina městských částí sousedících s Prahou 1, výjimkou je Praha 5 a Praha 7.

„Teď nás čeká diskuse v rámci koalice. Tam ještě žádná dohoda není. Obecně lze ale říct, že když dojde k dohodě a bude se to zavádět, tak tam bude muset být technická lhůta pro zavedení,“ řekl ve středu v diskusi u kulatého stolu Hřib s tím, že od schválení po zavedení by to bylo minimálně půl roku.

„Neupínejme se k tomu, že stavbou nových silnic vyřešíme problém s dopravou v centru. Je to stejné jako, kdybyste obezitu řešili tím, že si povolíte opasek,“ dodal Hřib.

Skeptický k zavedení poplatku v blízkých měsících je předseda magistrátního dopravního výboru Martin Sedeke (ODS).

„Chápu motivaci. Jsem ale přesvědčen, že nemůžeme jeden problém řešit tím, že vytvoříme problém jinde. Vím, že městské části byly informovány, na druhou stranu nejsem si jist, že to s nimi bylo projednáno, minimálně že byl nalezen konsenzus. Neumím si tedy představit, že bychom to byli schopni prosadit v zastupitelstvu, že bychom měli podporu minimálně většiny městských částí. Jsem spíše skeptický k tomu, že se to podaří v nejbližším půlroce,“ reagoval Sedeke na Hřiba.

Zároveň šéf dopravního výboru zmínil, že by se v „dohledném časovém horizontu“ mohla najít shoda na reformě systému parkovacích zón, což by podle něj taktéž mohlo ulevit přetížené Praze 1. Že by se reforma placeného stání promítla do situace v Praze více, uznal i Hřib, který potvrdil, že na úpravě panuje poměrně silná shoda s městskými částmi.