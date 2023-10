Incident vrtulníku u Orlové? O střet s dronem nešlo, uvedla komise

Údajnou srážku s dronem, při které na vrtulníku vznikla škoda milion korun, šetřil Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Střet s dronem Ústav nepotvrdil. Naopak, vyšetřovací komise s předsedou Josefem Bejdákem ukázala na četná pochybení pilota. Navzdory údajnému nárazu předmětu do ocasní vrtulky, nepřistál na bezpečnostní prohlídku stroje.

Pilot se závěry šetření nesouhlasí. „V podstatě nevyšetřili příčinu ani neurčili místo,“ řekl Vlk. Zpráva hodnotí jako vyloučenou verzi, že by se nehoda stala na pilotem uvedeném místě, a uvádí dvě jiná. Vychází ze záznamů o letu, které jim pilot poskytl zpřístupněním záznamů aplikace v mobilním telefonu.

„Je to jen jejich pocit a domněnka,“ odmítá zprávu pilot s tím, že on ví, kde se mu nehoda stala. „Je to jako v autě, taky zaregistrujete střet a víte, kde se stal,“ říká. Po střetu prý zkontroloval řízení, a když nezjistil problém, letěl dál.