Houby začaly růst

„A není to jen jeden druh. Rostou masáci, hřib borový, křemenáč osikový, hřib nachovýtrusný, vatovec obrovský, hřib hnědý a hřib smrkový a kozák březový,“ vyjmenoval Vladimír Doležal z Hradce Králové. A prozradil, že si naštěstí vzali s sebou z domu i sušičku. Takže část úlovku usuší a zbytek snědí hned.

Právě houby jsou nejčastějším lesním plodem, který Češi v lese sbírají. V loňském roce to bylo téměř 25 tisíc tun hub. Vyčísleno v korunách to představuje sumu 5,2 miliardy korun. Například před pěti lety to bylo pouze 16,5 tuny.