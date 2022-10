Nespoléhejte na atlasy v mobilu, varují mykologové

„Jenom červených holubinek je deset druhů. Vypadají skoro stejně, liší se ovšem tím, že některé jsou jedlé a jiné jedovaté. To aplikace nerozliší. Určit mezi nimi rozdíly, podobně jako u dalších hub, musí každý sám na základě vlastních znalostí,“ řekl mykolog z brněnské Masarykovy univerzity Petr Hrouda.

„Používám to chvíli. Muchomůrku to určilo hned na první dobrou po vyfocení. Potíže byly s řadou dalších hub,“ popisoval na výstavě Houby živé, jedlé i jedovaté v Muzeu východních Čech v Hradci Králové zkušený houbař.

Muž se s aplikací marně snažil ztotožnit hřiba dubového, jednu z nejvyhledávanějších hub. „Buďto to neumím já, nebo je blbej virtuální les,“ zažertoval. „Musím to ostře vyfotit z několika úhlů, jak uvádí návod, a uvidím,“ dodal houbař.

Jedna muchomůrka zelená namíchaná do smaženice spolehlivě otráví celou rodinu. „Smrtelná dávka pro dospělého člověka je půl klobouku,“ upřesnila Tejklová. „Díky letošnímu kvantu hub vyrážejí do lesa i lidé, kteří by jinak na houby nešli,“ dodala mykoložka.