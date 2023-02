Holešovická tržnice se proměňuje. Budova burzy bude znovu nejhonosnější v areálu

„Stavební ruch, který tu teď probíhá, může vyvolat dojem, že se jedná o celkovou demolici budovy a že ji budeme znovu stavět. Není to ale tak. Dochází jen k odstranění přístavků, které vznikly ve 30. letech minulého století,“ vysvětlil Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s., pod které areál tržnice od poloviny minulého roku spadá.

„Správní budovy byly na ose tržnice, v řadě s burzou. Nalevo byly stáje a napravo se zpracovávalo maso. Do budovy byl možný samostatný vstup z města a obchodníci sem chodili nakupovat suroviny do svých krámů,“ připomněl architekt historii.

„Dlouho pak sloužila jako restaurace a spořitelna, případně řeznická banka, po válce už spíš jako restaurace, až zhruba do konce 80. let. Následně do povodní 2002 tu byl sporadický provoz a od povodní už jen ten havarijní,“ popsal osud objektu s tím, že povodně a chátrání navíc narušily jeho statiku.