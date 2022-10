Hledá se antarktický pokrývač, zn. Dobrodruh

Polárníci hledají do svého týmu pokrývače dobrodruha. Vezmou jej s sebou do Antarktidy, přičemž jeho úkolem bude opravit střechu Mendelovy vědecké stanice, kterou tam již 15 let provozuje brněnská Masarykova univerzita. Bezesporu jde o pracovní nabídku, která se jen tak opakovat nebude.

Foto: Foto Český antarktický polární výzkum

Článek Pokrývač při jízdě za prací zdolá Drakeův průliv mezi Jižní Amerikou a Antarktidou, což je jedno z nejnebezpečnějších míst na Zemi, a rozhodně uvidí i tučňáky. Musí zdolat Drakeův průliv, jedno z nejnebezpečnějších míst na Zemi „Prostě práce na jihu, u moře, kde stráví báječné léto,“ řekl Právu s úsměvem manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler. To s úsměvem je v celé záležitosti důležité, protože jde o práci nikoli na teplém jihu mezi palmami, ale o notný kus jižněji, v krajině věčného sněhu, mezi tučňáky, kde jsou na moři ledové kry, přestože tam panuje antarktické léto. Žabky lze proto nechat doma. Čtyřem ženám se splnil sen, budou počítat tučňáky a pracovat na nejodlehlejší poště na světě Koktejl Polárníci mají zájem jen o služby zkušeného pokrývače. Jeho úkolem bude za pomoci dvou techniků položit na budovu o rozměrech 30 × 12 metrů novou PVC střešní fólii. Pracovat bude přes den v teplotách, jež se v místě pohybují mírně nad nulou. V noci ale klesají k minus deseti stupňům Celsia. Členové expedice sice řemeslníkovi slibují slunečné dny bez větru, ale zároveň připouštějí, že jich bude málo. Řemeslník si jistě užije i deště, sněžení a poměrně častých prachových bouří. Zručný pokrývač se stane členem polární expedice, která bude na stanici působit od ledna do března 2023. Musí být očkován proti covidu Po dokončení prací se od antarktického pokrývače očekává, že pomůže technikům s údržbou stanice. Jednou ze základních podmínek pro přijetí do týmu je ochota se nechat naočkovat proti koronaviru. Vakcínu musí mít podle platné legislativy všichni lidé přijíždějící do Antarktidy. Vědci objevili pod ledem Antarktidy nový mořský svět Věda a školy „Spoustu věcí si umíme udělat sami a naši technici starající se o stanici jsou velmi šikovní. Pokládka nové střešní krytiny je ale tak specifickou záležitostí, že jsme se raději rozhodli v tomto případě přibrat do party šikovného řemeslníka. Už teď jsme zvědaví, kdo se nám přihlásí,“ dodal Kapler.