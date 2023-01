Fiala: Ukáže se, jestli Hřibovi piráti chtějí v Praze dohodu

„V nejbližších dnech se ukáže, zdali piráti pod vedením doktora (Zdeňka) Hřiba mají skutečně zájem vytvořit vládu, nebo zdali mají zájem jiný,“ uvedl Fiala. Naznačil, že pražští piráti se podle jeho názoru dohodnout nechtějí.

„Pražská Spolu je od začátku připravena ke kompromisům a dohodám. Akceptovala personální požadavky a teď i ustoupila v tom, že nebude mít většinu v radě, ačkoliv vyhrála volby. Ale na dohodu potřebujete partnery,“ řekl Fiala.

Pirátský klub se po jednání s Prahou sobě o Alianci stability shodl na možné modifikaci nabídky od Spolu. Ta v 11členné radě předpokládala 5 křesel pro Spolu, 4 pro Piráty, 2 pro hnutí STAN. Podle Pirátů také existuje možnost 5-3-2-1, v té by dvě křesla připadla Praze sobě, STAN a Piráti by měli o jeden post radního méně. Byl by k tomu ovšem třeba souhlas pražského STAN.

Piráti s Prahou sobě zůstávají v alianci Domácí

„Mimo mísu“

„Připadá mi to poněkud mimo mísu, když nabídka od Spolu nezahrnuje Prahu sobě,“ reagoval na dotaz Práva místopředseda hnutí Jan Lacina už před jednáním krajského výboru. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) označil postoj STAN za klíčový.

Spolu a STAN navrhly Praze sobě jen místa v čele výborů zastupitelstva. Lídr Prahy sobě Jan Čižinský však takové řešení označil za jakousi obdobu opoziční smlouvy. Podle něho musí vést jasná hranice mezi koalicí a opozicí. A kdo je v koalici, má podle Čižinského nárok na posty v radě. Pokud by Spolu a STAN Praze sobě ustoupily, v opozici by zůstalo jen ANO a SPD. Pokud ne, zůstala by Praha sobě na zvláštním pomezí.

Pirátům se podle šéfa jejich klubu Daniela Mazura nelíbí, že jejich dosavadní resort školství by Spolu dalo k dispozici STAN. „Ústupek Spolu ve prospěch STAN je zaplacený Piráty, kteří přicházejí o gesci školství, sportu a volného času,“ uvedl Mazur při zdůvodnění varianty 5-3-2-1. STAN je s pěti zastupiteli z 65 druhým nejmenším klubem, pokud by získal dva radní, vyšel by z už málem čtyřměsíčních povolebních vyjednávání patrně nejlépe.

K zapojení Prahy sobě do koalice se opět negativně vyjádřil kandidát Spolu na primátora, poslanec Bohuslav Svoboda. „Samozřejmě čím více členů koalice má, tím více problémů tam je, protože názory se musejí utříbit, dohadovat, vyjednávat,“ argumentoval Svoboda v České televizi.