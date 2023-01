Babiš a Pavel se střetnou v prezidentském duelu na Novinkách

Jméno nové hlavy státu se Česko dozví už v sobotu 28. ledna, kdy skončí druhé kolo prezidentských voleb. Z prvního kola do finále postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš, přičemž souboj byl až do posledních chvil velmi vyrovnaný. Pavel získal 35,4 procenta hlasů, Babiš 34,99 procenta. A podle řady odborníků u voličů významně rozhodnou právě debaty.

Pondělní hodinový prezidentský duel vysílaný živě z virtuálního studia Novinek, do něhož nyní oba kandidáti pozvání přijali, je tak dalším krokem k představení jejich názorů a prostorem pro diskusi mezi nimi.

Jde o jednu z mála diskusí před kamerami, kdy proti sobě Babiš s Pavlem stanou tváří v tvář. Expremiér před prvním kolem do debat s protikandidáty nechodil, dostavil se pouze do poslední televizní debaty na Nově v předvečer prvního kola. O to zajímavější bude jejich názorová výměna, zvláště s ohledem na blížící se druhé kolo volby a vyhrocenější kampaň.