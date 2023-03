Fiala se ptal nejvyššího žalobce Stříže, zda je Hladík obviněn v kauze brněnských bytů

Hladíka má v pátek, tedy pouhý den po své inauguraci, jmenovat do ministerské funkce nově zvolený prezident Petr Pavel. Nynější náměstek na ministerstvu životního prostředí, a ještě loni také první náměstek brněnské primátorky, zatím v kauze bytů figuruje jen v roli svědka, ale i jeho jméno padlo v policejních dokumentech z loňského říjnového zásahu v tomto případu.

Tehdejší odpověď nejvyššího žalobce premiérovi byla odmítavá. „Odpověděl jsem mu na to, že mu tu informaci neposkytnu, protože nemám podrobné informace, a že bych rád, aby mě oslovil písemně a zdůvodnil, proč tuto odpověď potřebuje,“ přiblížil Stříž.

„Dospěli jsme k závěru, že je ve veřejném zájmu, aby byl premiér informován, zda jsou vedeny nějaké úkony proti panu Hladíkovi. Premiérovi jsem tedy písemně odpověděl, že pan Hladík není obviněn a v současné době nemá Nejvyšší státní zastupitelství informace o tom, že by zde byly podmínky pro zahájení jeho trestního stíhání,“ upřesnil Stříž.

„Takže nedokážeme predikovat, jestli se stávající situace změní či nikoli. Tuto informaci jsme podali na základě vztahu mezi orgány veřejné moci a nebylo to poprvé, kdy jsme poskytli nějakému státnímu orgánu informaci, která by mu za normálních okolností nepříslušela. Máme na to ale dokonce vnitřní stanovisko, že pokud orgán veřejné moci potřebuje nějakou informaci k plnění svých úkolů, tak jsme oprávněni mu ji poskytnout za předpokladu, že nezmaří účel trestního řízení,“ podotkl Stříž.