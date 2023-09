Fiala: Rozhlížíme se dlouho na křižovatce. Dekáda bez vizí byla ztracená léta

Fiala na konferenci Česko na křižovatce v pátek řekl, že Česko bylo dlouhou dobu bez vizí. „Vrcholem vládnutí bez vizí byla minulá dekáda, byla to ztracená léta. Stát se nikam neposunul z hlediska infrastruktury, kvality služeb či odolnosti vůči krizím. Nepřipravili jsme se také na rizika, které přináší vývoj ve světě,“ uvedl.

„Nedostatek sebevědomí rámuje debatu, není k tomu ale důvod. Nejsme malá, nevýznamná zemička. Žije se tu dobře a bezpečně, a to i normálním lidem. To je situace, kterou ve většině zemí světa nenajdeme,“ řekl premiér.

Zdůraznil, že aby se Česko posouvalo dopředu, musí být sebevědomým národem. „Dobré myšlenky se objevují v politických programech. Problém tedy není v tom, že by nám chyběly nápady, v této zemi ale neexistuje shoda, jak je naplnit. Neumíme se dohodnout na dvou či třech věcech, na kterých by se shodlo několik vlád,“ míní.

Dosažení shody na hlavních výzvách země označil za prioritu. „Jsme na křižovatce. To není náš hlavní problém. Jsme tam poměrně dlouho. Náš problém je, že tam pořád stojíme, rozhlížíme se, nedokážeme si vybrat směr. A teď se zdá, že zelená každým okamžikem zhasne, a tak prováháme správný okamžik,“ řekl.

Doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v IT jsou podle premiéra oblasti, které mají obrovský potenciál změnit zemi. „Česká republika musí být do deseti let centrem vzdělanosti a nových myšlenek. Musíme mít školy, které rozvíjejí každý talent,“ řekl.