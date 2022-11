Fiala: Půjde o další eskalaci ze strany Ruska, pokud se dopad raket potvrdí

Byl by to akt agrese na členskou zemi NATO. Je na místě aktivovat minimálně článek 4.



Útok na člena NATO nelze zlehčovat. Čl. 5 Washingtonské deklarace dává možnost obrany a zavazuje. Jakákoli slabost a nejednota NATO by byla Ruskem zneužita a nemůžeme si ji dovolit.