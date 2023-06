Dvořákovi na rozloučenou s ČT odměna 2,4 milionu korun

Česká televize v minulosti navrhovala minimální zvýšení poplatku o patnáct korun měsíčně a zároveň změnu definice toho, kdo má být plátcem poplatku. Poplatek by se už neměl platit za televizní nebo rozhlasový přijímač, ale plátcem by měl být ten, kdo veřejnou službu využívá, tedy i uživatelé internetových platforem. Zároveň by měl být zachován princip platby za domácnost. Změnit by se měl i výpočet poplatku u právnických osob. Počet platících subjektů by se zvýšil na 300 až 350 tisíc.