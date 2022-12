Drtivá většina billboardů u silnic v Praze nesplňuje předpisy

„V Praze neexistoval přehled, jaké billboardy a reklamní zařízení mají, či nemají platná povolení. My jsme udělali kompletní rešerši v rámci ulic, kde jaký billboard existuje, ten byl zadokumentován a na základě toho jsme oslovili stavební úřady a zjistili, které jsou legální a které nelegální,“ řekl Scheinherr.

Dohledání bylo podle něj v některých případech složité, neboť některé mají několik desítek let stará povolení. Dokumenty proto musely být hledány i v archivech. Jediná radnice, která informace nedodala, byla podle něj Praha 9. „Ta je (informace) bohužel odmítla poskytnout,“ řekl Scheinherr.

Ke stávajícímu nejpřísnějšímu omezení v historickém centru přibyla dvě pásma, první ve čtvrtích okolo rezervace a druhé sahající na jihu až na Nové Dvory, na severu do Troji, na východě do Malešic a na západě do Motola.