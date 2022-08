Dosud nepublikované snímky ze srpna 1968. Focení ukončila salva ze samopalu

„Slyšeli jsme však střelbu z Liberce, odkud pak z rozhlasu vysílali Václav Havel s Janem Třískou. Byli jsme zmatení. Naléhala jsem na manžela, že když je válka, neměli bychom se vracet do hlavního města. Jenže on byl k neudržení, chtěl za každou cenu zpátky do Prahy,“ líčí první dojmy.