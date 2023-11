Domy kvůli lithiu neprodají

„Celý projekt těžby a následného zpracování lithia tady na Dukle je podle mě nesmyslný. Pevně věřím, že z něho sejde a na úvahy, jako je odkup našich domů, nedojde,“ řekl Právu Marek Gebauer, který bydlí na okraji osady.

Těžba lithia v osm kilometrů vzdáleném Cínovci by podle investora měla začít nejpozději v roce 2028. Odtud by se surovina pásovými dopravníky vedoucími nad korunami stromů měla dovážet do Újezdečku, kde má být vybudován obří závod na zpracování vytěžené rudy. V sousedství obytné zóny. To se jejím obyvatelům ani trochu nelíbí. Obávají se, že realizace záměru by měla negativní dopad na kvalitu jejich života a na okolní krajinu.

„Plocha skýtá dostatečný prostor na to, abychom vybudovali opatření, která budou eliminovat případné negativní dopady. Plán B je takový, že v případě, že by se to nepovedlo, což se teoreticky může stát, jsme připraveni to řešit. Jedním z řešení je i možný odkup. Pokud by nebyla možná koexistence, nebudeme strkat hlavu do písku,“ řekl nedávno ředitel Geometu Martin Pohlodek.

Kvůli zpracování lithia z Cínovce zabezpečíme obec, případně vykoupíme domy, hlásí firma

Nápad investora narazí

Plánem zaskočil nejen místní, ale i starosty obcí, kterých se projekt bezprostředně týká. „Dozvěděli jsme se to z médií, nikdo s námi o této variantě nejednal. Je to drzost,“ reagoval Tomáš Sváda (nez.), starosta Košťan, které s dotčenou lokalitou sousedí.

Geomet by s návrhem na odkup domů u místních tvrdě narazil. Pevně přesvědčený je o tom předseda osadního výboru Ladislav Branda. „Není to na pořadu dne. Nejsme v situaci, kdy bychom přemýšleli o prodeji našich domů. Budeme tvrdě bojovat za to, aby zde zpracovatelský závod nestál, a pokud ano, tak jedině za podmínek, které budou v souladu s našimi požadavky. Tedy aby se tady dalo nadále normálně žít,“ zdůraznil.

Čtyřiačtyřicetiletý muž žije v osadě od narození. „Představuji tady třetí generaci naší rodiny, můj děda v padesátých letech minulého století osadu zakládal. Na základech původního stavení tady několik let buduji dva nové domy a nyní, když už mám téměř vše hotové, se odmítám bavit o tom, že bych se měl s rodinou někam odstěhovat,“ řekl Branda rázně.

Marek Gebauer, který dům koupil před dvanácti lety, připustil, že k místu nemá takové pouto jako starousedlíci. „My bychom s tím asi takový problém neměli. Nicméně si tuto možnost vůbec nepřipouštím, protože celý ten nápad s lithiem, který by měl devastující dopad na životní prostředí široko daleko, nemůže prostě projít,“ řekl.