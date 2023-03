Zesměšnění Nachera? Ani za nehet, zní z koalice. Poslanec ANO to vidí jinak

„Já jsem mu nepřišel blahopřát, ale šel jsem mu poděkovat. My jsme dali mým prostřednictvím návrh, ale na druhou stranu on tam nastoupil a odůvodnil to. Nestřelil to jako ostatní, ale racionálně to vysvětlil, že máme přihlášených padesát lidí, tak když každý bude mluvit pět minut, je to zhruba do 20 hodin. A všichni včetně pana premiéra (Petra Fialy) jsme si řekli, že ano, to dává nějaké ratio,“ vysvětlil svůj krok Výborný.