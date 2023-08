Doba oddlužení by se mohla zkrátit z pěti let na tři, kývli poslanci

Doba oddlužení by se mohla zkrátit z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Poslanci v úterý posunuli vládní insolvenční novelu do druhého čtení.

Foto: Petr Hloušek, Právo Poslanecká sněmovna

Oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. Navrhované změny vycházejí z příslušné evropské směrnice a měly by proces zpřístupnit širšímu okruhu lidí, a to podnikatelů i spotřebitelů. Připravujeme podrobnosti.