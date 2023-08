Poslanci projednají zrychlení oddlužení či rodičovskou

Do závěrečného schvalování by Sněmovna měla posunout možnost podávání žádostí o přiznání důchodu také on-line. Schůze by mohla pokračovat také v pátek.

Náhradní výživné by stát mohl dětem neplatičů vyplácet podle novely místo nejvýše dvou let až čtyři roky. Doba oddlužení by se měla zkrátit podle vládního návrhu z nyní základních pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.