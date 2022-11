Do Česka vtrhne zima

Už čtvrtek přinese na severovýchod území citelné ochlazení. Sváteční den bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, během dne bude místy pršet, nebo se objeví přeháňky, na horách by mohlo sněžit. Na severovýchodě území bude přechodně sněžit nebo padat déšť se sněhem už zhruba od 400 m nad mořem. Teploty budou nejčastěji mezi 4 až 8 °C, na severovýchodě území do 4 °C.

Podobný charakter počasí by měl panovat i v pátek. Teploty by měly jít ale ještě níž. Mělo by být zataženo až oblačno, během dne déšť nebo přeháňky, postupně od poloh 500 metrů nad mořem sněžení, na severovýchodě území by mělo sněžit také v nížinách. Ranní teploty 3 až -1 °C. Denní teploty 2 až 6 °C, na severovýchodě kolem 1 °C.