Divadelníci poslali Fialovi otevřený dopis, chtějí manželství pro všechny

„Jsem věřící, vyznávám tradiční hodnoty a zároveň podporuji manželství pro všechny páry. Nebojím se, že by mi změna zákona vzala mé hodnoty či že by jakkoliv ohrozila rodinu jako takovou. Domnívám se, že je to právě naopak. Věřím, že manželství pro všechny podpoří hodnoty, které rodina přináší, jako jsou láska, věrnost, vzájemná podpora, úcta a respektující prostředí pro výchovu dětí,“ uvedl umělecký šéf brněnského Divadla Polárka Jiří Hajdyla.