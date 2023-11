Co bude s dětmi ze stávkujících škol? Někde pro ně nabídnou program knihovny či kluziště, jinde mají rodiče a děti smůlu

Pět základních škol ze šesti zůstane v pondělí kvůli plánované celostátní stávce uzavřeno ve Vsetíně. Aby ulevily rodičům, připravily si pro školáky program všechny pobočky místní Masarykovy veřejné knihovny.

„Vycházíme tím vstříc hlavně rodičům, kteří by se mohli dostat kvůli své práci do problémů s dětmi a prodlužujeme mimořádně v tento den otevírací dobu. Při hlavní knihovně otevřeme od osmi do osmnácti hodin, u poboček do sedmnácti hodin. Provoz bude i přes polední pauzu. Věřím, že se u nás děti nudit nebudou,“ pousmála se vedoucí knihovnických služeb Magda Goláňová a dodala: „Jestli si vezmou do ruky i knížku, bude jejich volba. Vytáhneme deskové hry, brýle na virtuální realitu, budeme mít připraveny robotické hračky. Ty si děti velmi oblíbily, mají vztah k novým technologiím.“

Knihovníci nedokáží odhadnout, kolik dětí z pěti uzavřených základních škol během pondělí přijde, ale očekávají větší množství. „Věřím, že rodiče si umějí zařídit, jak se o děti postarat, ale jsme tu pro ně a doufáme, že si k nám cestu najdou. Připraveni jsme, v pondělí posilujeme i personálně, a to i na pobočkách,“ podotkla Goláňová. Jak v hlavní knihovně, tak i v pobočkách jsou podle ní kuchyňky, ve kterých si mohou děti ohřát předem připravené jídlo.

Už s předstihem si nyní o víkendu pracovníci knihovny pro malé návštěvníky chystali stoly plné her i nové kvízy a různé tvůrčí koutky. „Připravuji karty zimní stezky k plnění různých úkolů po celém prostranství knihovny. Děti dostanou hrací kartu a mohou začít. Aby třeba jen neseděly na jednom místě,“ přiblížila knihovnice Ludmila Holbíková.

V Lounech se postarají o děti městské organizace

V Lounech bude v pondělí stávkovat většina mateřských škol, všech pět základních škol a gymnázium. Celkem se stávka dotýká přibližně tří tisíc dětí. Radní a ředitelé příspěvkových organizací dali dohromady program pro všechny žáky. Ti tak mohou jít bruslit, plava cvičit nebo ti nejmenší sledovat pohádky v knihovně.

Všichni ředitelé se shodli, že stávku podporují a že současně jako město nabídneme rodičům pro děti program. Marcel Mihalik, mluvčí lounské radnice

Pod dohledem zkušených volnočasových pedagogů a trenérů si děti v Lounech zasportují. V knihovně se mohou i vzdělávat. „Na zimáku se naučí bruslit, ve sportovní hale si zahrají míčové hry, u nás ve fitness se můžou těšit na sportovní a gymnastické aktivity. Starší děti a studenti gymnázia si mohou zaplavat v plavecké hale. A pro ty nejmenší připravila knihovna promítání pohádek, hry a další aktivity. Dětem stačí svačina, pití, sportovní oblečení a obuv s sebou,“ vyjmenovala připravené aktivity radní Jitka Hofmannová (ANO).

Ta už ve čtvrtek sezvala ředitele městských příspěvkových organizací, kteří měli zájem vytvořit pro děti v den stávky škol smysluplnou činnost. Zapojila se Městská knihovna Louny, Lounská správa sportovních areálů, Lounská správa Plaveckých areálů i Fitness studio Hofmannovi. „Všichni ředitelé se shodli, že stávku podporují a že současně jako město nabídneme rodičům pro děti program. Některým rodičům to může ušetřit starosti s hledáním hlídání,“ řekl mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Pondělní program je určen dětem ve věku od 5 let, tedy předškolákům, žákům 1. stupně, 2. stupně i studentům gymnázia. „Pro rodiče, kteří budou potřebovat péči o dítě od 7:45 do 16:00 hodin, bude nejvhodnějším prostorem klub Luna, který zajišťuje knihovna,“ doplnil mluvčí.

„Jsem velmi rád, že kolem sebe mám tým schopných lidí, kteří takto rychle zorganizovali náhradní program v době stávky a kteří myslí na druhé. Věřím, že si den děti užijí a rodiče budou mít o starost méně,“ konstatoval starosta Loun Milan Rychtařík (ANO).

Nejsou přece stávkokazové

Především na bedrech rodičů bude v pondělí starost o děti ze stávkujících škol na jižní Moravě. Tam bude kvůli stávce zcela uzavřeno přes 520 mateřských, základních a středních škol. Speciální program, tedy obdobu příměstského tábora, v rámci něhož by bylo o školáky postaráno, nepřipravuje žádný z bezmála 30 domů dětí, spolků nebo institucí, které Novinky v regionu oslovily. Někteří jejich představitelé neoficiálně uvádějí, že nechtějí být stávkokazy.

„Pokud bychom vytvořili program pro děti, které nebudou moci jít do školy, tak bychom se sami pasovali do role stávkokazů. Snahou stávkujících je přeci to, aby se problémem školství začala zabývat celá společnost. Pokud se jim postaráme o děti, téma školství je moc zajímat nebude,“ uvedl vedoucí jedné z knihoven, který si ale nepřál uvést své jméno.

Smysl stávky se tak nějak zjednodušuje; prý jde jen o platy. To je ale zásadní omyl. Jde o celou koncepci školství, tedy o to, jak jednou budeme jejich děti vzdělávat Anděla Zbořilová, předsedkyně jihomoravských školských odborů

Podobný názor zazněl z více úst, nicméně nikdo u něj nechtěl být jmenován. Speciální program nepřipravují ani zoologické zahrady, jejichž příměstské tábory bývají týdny před letními prázdninami do posledního místa obsazené. Lokálně se radnice snaží vymyslet dětem náhradní program. Například v Blansku bude v pondělí pro školáky zdarma otevřené kluziště.

Domy dětí a mládeže také nenabízí pomoc. V pondělí budou v provozu. „Máme přes 75 nejrůznějších kroužků. Uspořádat do toho ještě nějaké akce navíc kvůli stávce ve školství, to už ani není v našich silách. Stávku ale podporujeme,“ řekla Jana Procházková z Domu dětí a mládeže Helceletka - pobočka Fantázie, který patří v Brně k těm největším.

„Dobře víme, že stávka zkomplikuje rodičům život, a je nám to líto. Smysl stávky se tak nějak zjednodušuje; prý jde jen o platy. To je ale zásadní omyl. Jde o celou koncepci školství, tedy o to, jak jednou budeme jejich děti vzdělávat, zda vlastně to vzdělání, které se žákům snažíme poskytnout, bude skutečně kvalitní,“ řekla předsedkyně jihomoravských školských odborů Anděla Zbořilová. Je přesvědčena o tom, že veřejnost nutnost stávky chápe. Zatím se prý odboráři setkávají na jihu Moravy s ostrou kritikou stávky ze strany rodičů jen výjimečně.