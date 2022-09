Clam-Gallasův palác se otevře lidem

Palác se rekonstruoval čtyři roky a celkové náklady dosáhly téměř 570 milionů korun, výsledkem je pečlivé dílo. Při rekonstrukci byly objeveny zamalované fresky, ale i gotické sklepy předchozích domů. „Původně zde stávaly gotické domy, které byly zcela ekonomicky pojaty do hmoty paláce. Sklepy nebyly využívány, takže je už architekt paláce J. B. Fischer z Erlachu nechal zasypat,“ uvedl Malinský.

Architekt připustil odborné spory o způsob restaurování čtyř plastik atlantů Matyáše Bernarda Brauna na fasádě v Husově ulici. Ačkoli si veřejnost na podobu prostého kamene zvykla, nyní jsou šedé stejně jako celý palác. Podle Malinského to odpovídá původnímu autorovu záměru.

„Atlanti jsou bohužel z měkkého kamene, je to jílovitý pískovec, který už (autor) ve své době dozdíval cihlami a dohazoval omítkou, pak se to všechno přetřelo šedou barvou,“ poznamenal architekt.

Tím, že Braun pro plastiky použil různé druhy kamene, usuzuje se, že původní finální úpravou byl nátěr jako dnes. Zbytky barvy se našly na různých místech, stala se vzorem pro volbu odstínu. Ač měla odborná veřejnost výhrady, dozorující památkáři s úpravou souhlasili. Při rekonstrukci se také zjistilo, kdy byl palác přestavován, což se do té doby nevědělo. „Datum 1856 je na novinách, které jsou dodneška zachovány pod látkovými tapetami,“ přiblížil Malinský. Zachováno bylo co největší množství původních prvků, nové je nasvícení památky.

Veřejnost by se do Clam-Gallasova paláce měla poprvé podívat 28. října. Městské muzeum nejprve chystá venkovní výstavu, pak má následovat výstava o skladateli Josefu Myslivečkovi. Stálá expozice Baroko ze sbírek Muzea hl. m. Prahy má být hotova do června 2024.