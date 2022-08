Zámek Karlova Koruna je českou barokní perlou

První písemná zmínka o šlechtickém sídle v Chlumci nad Cidlinou sahá do roku 1424. Počátkem 16. století získala stavba nové renesanční opevnění. Začátkem 17. století se tvrz spolu s celým panstvím dostala do majetku rodu Kinských, a to díky podpoře, kterou poskytl Václav Vchynský z Vchynic císaři Matyáši.