Čistý vzduch? Většina Česka limity nesplňuje

Šumava a několik oblastí na Zlínsku a Karlovarsku. V Česku je jen pár míst, kde se lidé mohou v klidu nadechnout. Dlouhodobé vdechování škodlivin podle pneumologů nepoškozuje jen plíce, ale i srdce a mozek. Přispět to může k rozvoji rakoviny i demence a poruch chování. Zaměřit by se na to měli lidé i vláda.

Foto: ČHMÚ Znečištění vzduchu v ČR