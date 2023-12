Čeští polárníci chtějí místo základny sestavené z ruských chlaďáků novou stanici Nelson

Do pěti let chtějí polárníci vybudovat na ostrově Nelson u Antarktidy českou vědeckou polární stanici CZ*ECO Nelson, jejíž název lze volně přeložit jako český Nelson. Vznikne v místech, kde měl 30 let stanici, a to jedinou soukromou v Antarktidě, dobrodruh Jaroslav Pavlíček.

Foto: archiv ČANF Polárníci chtějí vybudovat do pěti let antarktickou stanici CZ*ECO Nelson.