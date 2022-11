Česku hrozí náledí, varují meteorologové

Během pátku se bude ochlazovat, teploty klesnou pod bod mrazu," uvedli meteorologové. Podle předpovědi se teploty přes den budou na severovýchodě Česka pohybovat kolem jednoho stupně nad nulou. V noci na sobotu mohou klesnout až na minus pět stupňů a v sobotu přes den budou mezi minus dvěma a plus dvěma stupni.

Výstraha pro náledí platí od pátečních 12 do sobotních 10 hodin pro Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky, napadne až pět centimetrů nového sněhu za 12 hodin.

„Mokré povrchy budou namrzat a místy se vytvoří náledí, v případě sněhové pokrývky i zmrazky. V sobotu během dne bude místy celodenní mráz, náledí a zmrazky proto mohou přetrvávat až do nedělního dopoledne,“ doplnili pracovníci ústavu.

Od 18.00 by podle předpovědi mělo náledí trápit Prahu, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Výstraha by měla platit do sobotních 10.00